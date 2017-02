No dia em que a TVI festeja 24 anos de emissões, com a inauguração de uma nova imagem e a partir do qual passamos a dispor das mais modernas tecnologias nos nossos estúdios na Informação, o Presidente da República vai estar no "Jornal das 8".

Pela primeira vez, na história da democracia portuguesa, um Presidente da República vem a uma televisão privada, para participar no principal espaço informativo da estação.

Em noite de festa, aquele que foi o comentador de sempre da TVI vai ser comentado, em direto, por Manuela Ferreira Leite, José Miguel Júdice, Fernando Medina e Constança Cunha e Sá.

Uma emissão especial conduzida por José Alberto de Carvalho, Judite Sousa e Pedro Pinto, transmitida em simultâneo na TVI24 e no TVIPlayer.

É já esta segunda-feira, dia 20 de Fevereiro, às 20.00.