Uma pessoa morreu e outra ficou ferida com gravidade na sequência do despiste de um motociclo na Auto-Estrada do Sul (A2), na zona de Alcácer do Sal, no sábado à noite, disse à Lusa fonte da GNR.

De acordo com a mesma fonte, o despiste ocorreu pelas 22:30 de sábado ao quilómetro 69, no sentido Sul-Norte.

A fonte não soube precisar o género ou idade das vítimas. A pessoa que ficou ferida com gravidade foi transportada para o hospital de Setúbal.