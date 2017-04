Há seis casos de sarampo no hospital de Cascais, segundo a diretora geral da instituição em declarações ao jornal Expresso.

O primeiro caso foi detetado numa criança de um ano, não vacinada, que deu entrada no hospital de Cascais, no final de março, e terá depois contagiado cinco funcionárias.

As pessoas contagiadas estavam vacinadas e o sarampo manifestou-se de forma menos intensa.

As autoridades de saúde estão preocupadas com o regresso de casos de doenças que estavam eliminadas em Portugal, sendo que o Plano Nacional de Vacinação as cobre.

