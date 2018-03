A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, admitiu hoje que poderá haver novos casos de sarampo, depois de terem sido confirmados 21 doentes na quinta-feira, apesar de "não haver indício de que [o vírus] esteja descontrolado".

À margem da apresentação do programa nacional de rastreio de saúde da visão infantil, em Santa Maria da Feira, a responsável remeteu nova atualização do número de infetados para o final do dia e admitiu que, quando existe um surto, o ponto de vista clínico "é complexo".

É provável que desde ontem [quinta-feira] tenham aparecido casos suspeitos, mas que carecem de reporte, quer para a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte), quer para o nível nacional, e carecem de uma investigação laboratorial. Não é uma questão de não controlo, mas uma dinâmica do próprio vírus e da doença", referiu em declarações aos jornalistas.

Declarações que surge quando são também revelados números da semana passada que contabilizam mais de mil casos de sarampo só em janeiro deste ano em 15 países europeus, com a Grécia e a França a reportarem um aumento significativo de infetados, segundo dados do Centro Europeu do Controlo de Doenças.

Entretanto, o presidente da associação dos administradores hospitalares, Alexandre Lourenço, falou esta sexta-feira a propósito do surto de sarampo no norte do país, com 21 casos confirmados, 19 dos quais em profissionais de saúde e alguns não vacinados ou com esquema de vacinação incompleta.

Os administradores hospitalares defendem um consenso alargado com as ordens e sindicatos dos profissionais de saúde para uma campanha pelo cumprimento do Programa Nacional de Vacinação, mas admitem que, se não resultar, os hospitais podem tomar outras medidas.