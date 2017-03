O Exército autorizou a realização de novo Curso de Comandos, que terá início em abril deste ano. Em comunicado enviado às redações, o Exército informa que "o General Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME) aprovou o Referencial do Curso de Comandos e decidiu autorizar a realização do 128º Curso de Comandos", no seguimento das recomendações feitas pela Inspeção Técnica Extraordinária realizada após a morte de dois instruendos do curso anterior, em setembro passado.

No mesmo documento, aquela força militar informa que a metodologia do curso "continua a basear-se numa formação exigente tendo por finalidade a obtenção de militares qualificados e com elevado nível de prontidão para atuarem em qualquer cenário, quaisquer que sejam as condições meteorológicas ou o grau de risco" e que por isso, o curso "é paradigmático quanto ao nível de exigência requerido".

O mês de abril já era a data indicativa prevista para o primeiro curso de Comando de 2017, segundo o plano de formação anual do Exército. No entanto, o CEME tinha decidido suspender o plano até estarem concluídas as medidas aprovadas na sequência das recomendações do relatório da Inspeção Técnica Extraordinária ao curso.

Também o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, já tinha afirmado que o Exército deveria retomar o curso da especialidade de Comando a partir de abril, depois de aprovada uma "nova abordagem do processo de treino e formação".

Segundo o comunicado divulgado, o Referencial de Curso foi desenvolvido pelo Comando do Pessoal do Exército com o objetivo principal de adequar os documentos do curso "à metodologia da formação militar aprovada" no ramo em 2013 e "certificada no Sistema Nacional de Qualificações".

Ao todo, são cinco documentos que enquadram o curso de Comandos: o primeiro estabelece o certificado de controlo do curso. O segundo fixa a proposta e a fundamentação, definindo a duração, o regime de prestação de serviço, os pré-requisitos, os fundamentos para a exclusão e os requisitos para os formadores, nomeadamente técnico-científicos e pedagógicos.

O terceiro documento define o perfil profissional dos formandos e as funções que aqueles que concluam o curso com sucesso podem vir a assumir e o quarto documento especifica as necessidades de formação face aos perfis profissionais.

Por último, o Referencial aprovado pelo CEME fixa o "perfil da avaliação", que permitirá avaliar as expetativas e o desempenho de todos os intervenientes diretos no processo de formação.

O relatório da Inspeção Técnica Extraordinária, concluída a 5 de dezembro, tinha detetado dificuldades na atualização do Referencial do curso, atribuindo o atraso em parte à falta de militares com competências para o efeito.

Na sequência da morte dos dois formandos, a 4 de setembro passado, na sequência do treino do 127.º Curso de Comandos, foi ordenada uma inspeção técnica extraordinária ao curso de comandos, que decorreu entre setembro e novembro, cujo relatório foi concluído a 5 de dezembro. A 16 de dezembro, o Exército tinha anunciado que foi deduzida acusação contra três militares envolvidos na instrução do 127.º Curso dos Comandos.

Além do processo de averiguações interno aberto pelo Exército as mortes estão ainda a ser investigadas pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária Militar.