Notícia corrigida

No total, até agora, foram infetadas quatro pessoas com legionella, na Maia, e há outros seis casos suspeitos. A clarificação surge por parte da Direção-Geral de Saúde.

Apenas quatro estão já comprovadamente relacionados com a bactéria encontrada na torre de arrefecimento da empresa Sakthi. Os outros seis casos estão ainda em estudo e são também da Maia, não tendo sido possível até ao momento averiguar se a origem da contaminação foi aquela empresa, explicou a DGS, quando contactada pela Lusa.

O último balanço conhecido, ontem, dava conta de oito infetados.

Duas pessoas estão internadas, uma no Centro Hospitalar de São João e outra no Centro Hospitalar do Porto – Hospital de Santo António. A Lusa tentou ouvir os hospitais que se escusaram fazer qualquer esclarecimento sobre a situação atual dos doentes. No entanto, a SIC Notícias avançou hoje de manhã que uma das pessoas internadas piorou e foi transferida para os cuidados intensivos.

A DGS lembra que as torres de arrefecimento da fábrica estão tratadas e sem contaminação, e diz que se mantém “o nível de alerta para a população em geral”.

Os trabalhadores da Sakthi, empresa de componentes automóveis, disseram estar "tranquilos, apesar de alguma preocupação natural" perante a situação.

O Ministério do Ambiente revelou que análises realizadas numa inspeção extraordinária que decorreu na última segunda-feira revelaram a inexistência da bactéria ‘legionella pneumophila’ na empresa Sakthi.

A DGS já tinha dito que a população residente no concelho da Maia não precisa de tomar cuidados adicionais.

O vice-presidente da Câmara da Maia afirmou também já que “a população do concelho pode estar muito mais tranquila”, porque o assunto relacionado com o surgimento de casos da “doença dos legionários” numa fábrica do concelho está “resolvido”.

A doença, provocada pela bactéria legionella pneumophila contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.