Um centro de saúde de Oliveira de Azeméis, o de São Roque, foi evacuado, esta manhã de sexta-feira, depois de um indivíduo ter telefonado para o local a ameaçar acionar um engenho explosivo, caso as consultas desmarcadas não fossem repostas, revelou fonte dos bombeiros locais à Lusa.

À TVI24, o tenente Bruno Marques, comandante do destacamento territorial da GNR, confirmou que foi um telefonema que motivou a evacuação de quatro edifícios: junta de freguesia, café, centro de saúde e capela mortuária. Foram retirados desses locais entre 20 a 30 pessoas.

Foi destacada ao local uma equipa de inativação de explosivos da GNR, que verificou que não havia perigo. O alerta foi dado por volta das 10:30. A situação foi resolvida por volta das 13:00.

"Ao que nos explicaram, houve uma série de consultas que tiveram que ser desmarcadas estes dias porque uma médica do centro de saúde está de baixa", declarou à Lusa o comandante da corporação de bombeiros de Oliveira de Azeméis, Paulo Vitória.

Alguém não deve ter ficado satisfeito e ligou para lá a partir de um número anónimo, a dizer que, se as consultas não fossem remarcadas até ao final do dia de hoje, fazia explodir o dispositivo que deixara no centro de saúde"

A ameaça foi feita a partir de um número de telefone "não identificado" e, segundo o comandante dos bombeiros, envolveu "uma mensagem [áudio] gravada", repetida em loop.

"Brincadeira de mau gosto"

O comandante dos bombeiros disse que "tudo terá sido uma brincadeira de mau gosto". Até porque até às 13:00 ainda não fora encontrado qualquer engenho explosivo no local e logo depois a GNR "já estava a permitir que as pessoas entrassem outra vez no edifício".

Em todo o caso, a ameaça será sujeita a investigação policial e, observou, "nesta fase os suspeitos são todos os utentes que tiveram uma consulta desmarcada".