Foi encontrado, em Gaia, um cadáver de um homem, de 47 anos, que estava parcialmente comido por animais. Os Sapadores Bombeiros de Vila Nova de Gaia foram chamados na quinta-feira à noite ao local

De acordo com a fonte, alegadamente a vítima morava sozinha, com dois cães e um gato.

[Terão sido estes animais que] talvez devido à fome, acabaram por comer parte do cadáver”.

Os bombeiros foram chamados pela PSP, que foi alertada por vizinhos.

Contactado pela Lusa, o oficial de dia do Comando Metropolitano da PSP do Porto disse que as circunstâncias da morte do homem são desconhecidas e que estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária.

Os Bombeiros de Gaia foram chamados cerca das 17:00 de quinta-feira para uma abertura de porta, mas quando chegaram aperceberam-se da existência do cadáver que acabou por ser levantado cerca das 00:00 de hoje.

O caso ocorreu na freguesia de Santa Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.

No local, além dos Sapadores Bombeiros e da PSP, estiveram também elementos do Instituto de Medicina Legal, delegado de saúde, Polícia Judiciária e Centro de Reabilitação Animal.