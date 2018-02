Um acidente que envolveu três viaturas, sendo uma delas um veículo de transporte escolar, fez esta sexta-feira três feridos ligeiros, na rua João de Deus, no Porto, confirmaram à TVI24 fontes da PSP e do INEM.

A carrinha de transporte escolar foi projetada por um veículo que não respeitou o sinal de STOP e acabou por capotar, passando ainda por cima de outro carro.

Os feridos são duas crianças e um adulto, todos ligeiros. As duas crianças chegaram a ser transportadas para o hospital.

A carrinha transportava seis crianças no total, que chegaram a queixar-se de alguns ferimentos, mas, oficialmente, as autoridades só contabilizam três feridos.

O alerta para o acidente foi dado às 13.13.

No local estão duas ambulâncias do INEM, uma VMER do Hospital de Santo António e uma ambulância dos bombeiros de S. Mamede Infesta.