O Papa lembrou hoje os fiéis rezar não é "falar como papagaios". Durante a catequese na audiência geral realizada na Praça de São Pedro, Francisco abordou assim o tema já referido na celebração eucarística.

São importantes os “momentos de silêncio” para o encontro com Deus e não é desejável que durante a missa se converse com quem está sentado ao lado.

Quando vamos à Missa, às vezes chegamos cinco minutos mais cedo e começamos a bisbilhotar com quem está ao nosso lado. Mas não é o momento de bisbilhotar, é o momento do silêncio para preparar-se para o diálogo, é o momento de recolher-se no coração para preparar o encontro com Jesus”.