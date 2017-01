O tráfego ferroviário na linha do Douro está interrompido, devido ao descarrilamento de duas carruagens “à entrada da estação de Livração”, próximo de Vila Meã, disse à Lusa fonte das Infraestruturas de Portugal.

Segundo a mesma fonte “não há quaisquer feridos”, mas adiantou que “as duas carruagens terão saído dos carris”, o que impede a circulação e obriga a um transporte alternativo a partir desta estação, passando por Vila Meã e até Marco de Canaveses.

A mesma fonte não precisou o tempo previsto para a circulação ferroviária ser retomada, contudo, referiu que o acidente ocorreu por volta das 12:10.

A linha ferroviária do Douro liga o Porto a Barca d’ Alva, em Trás-os-Montes, tendo o acidente ocorrido no primeiro terço do troço.