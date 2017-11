No próximo sorteio do Euromilhões vai haver jackpot, já que ninguém acertou na chave milionária. Houve um terceiro prémio em Portugal, no valor de mais de 184 mil euros.

Os números do sorteio do Euromilhões desta terça-feira são 14, 16, 39, 40, 41 e as estrelas 8 e 10.

Para o próximo sorteio, está previsto um prémio de 50 milhões de euros.

Também na sexta-feira há sorteio especial do M1lhão, com cinco prémios de um milhão de euros.