O corpo de um homem com cerca de 60 anos de idade foi encontrado esta terça-feira junto à costa norte da Ribeirinha, ilha do Faial, nos Açores, sem que se conheçam ainda as causas da sua morte, revelou fonte da autoridade marítima.

Segundo adiantou à agência Lusa o capitão do porto da Horta, Rafael da Silva, o cadáver foi descoberto hoje de manhã por um popular, que avistou o corpo a partir de terra, alertando, na altura, as autoridades, que o recolheram e transportaram até ao porto da Horta.

Foi aberto um inquérito, mas não se sabe ainda em que circunstâncias é que ocorreu a morte", adiantou a mesma fonte, acrescentando que será realizada autópsia ao cadáver, para apurar as causas da morte.

A vítima mortal, de nacionalidade portuguesa, natural da ilha do Faial, estava desaparecida desde a tarde de segunda-feira.