A Polícia Judiciária desmantelou uma estufa de plantação de cannabis em Lisboa, que estava no interior de um apartamento. O proprietário. de 18 anos, foi detido.

A estrutura produtiva foi montada dentro do espaço da habitação, e estava apetrechada com todos os equipamentos necessários ao cultivo, em condições ideais, de plantas de ‘cannabis’, nomeadamente adequado sistema de iluminação e aquecimento, tubagens de ventilação com extratores e materiais de isolamento, tendo-se procedido à sua apreensão”.