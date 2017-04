Um incêndio deflagrou na madrugada desta sexta-feira num edifício, em Vila Chã, concelho de Vila do Conde, obrigando à retirada de uma idosa que foi surpreendida pelo fogo, mas não sofreu ferimentos.

Fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro do Porto disse à Lusa que a mulher, que foi retirada do interior da casa em chamas, recebeu assistência no local, mas não foi necessário transportá-la para o hospital.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, uma equipa da EDP e uma equipa da Polícia Judiciária.

As causas do incêndio ainda não são conhecidas.