O Supremo Tribunal de Justiça rejeitou o pedido de libertação do empresário luso-brasileiro Raul Schmidt, arguido do processo Lava Jato, detido em Portugal no início deste mês.

Raul Schmidt esteve em fuga durante alguns dias, quando foi confirmada a sua extradição para o Brasil, pelo Tribunal da Relação de Lisboa.

Segundo o advogado de defesa, Alexandre Mota Pinto, esta recusa do Supremo foi por "motivos meramente formais", já que o tribunal entendeu que o habeas corpus punha em causa a legalidade da prisão e não da extradição.

A este propósito, garantiu o mesmo advogado, o Supremo tem dúvidas quanto à legalidade da extradição, por se tratar de um indivíduo com nacionalidade portuguesa.

"O procurador-geral adjunto, junto deste tribunal, defendeu hoje que a extradição é claramente ilegal e inconstitucional, por Raul Schmidt ser nacional de origem e em função do principio da reciprocidade, já que o Brasil não extradita cidadãos nacionais para Portugal."

A defesa apresentou, então, esta quarta-feira, um recurso para a revisão da extradição.

"Esperamos que a extradição seja suspensa e esta questão seja apreciada no recurso de revisão."

No âmbito do processo Lava Jato, Raul Schmidt é investigado pelo pagamento de luvas aos ex-diretores da Petrobras Renato de Souza Duque, Nestor Cerveró e Jorge Luiz Zelada - todos envolvidos no esquema de corrupção, branqueamento de capitais e organização criminosa relacionado com a petrolífera estatal brasileira Petrobras.

Segundo a imprensa brasileira, além de atuar como operador financeiro no pagamento de subornos aos agentes públicos da Petrobras, o empresário luso-brasileiro também aparece como intermediário de empresas internacionais na obtenção de contratos de exploração de plataformas da Petrobras.

Na 13.ª Vara Federal da Justiça Federal, em Curitiba, há dois processos contra Schmidt por corrupção, organização criminosa e branqueamento de capitais. As duas ações penais aguardam o resultado do processo de extradição.