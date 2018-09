Uma colisão entre dois motociclos fez dois feridos graves esta quinta-feira na A2, em Almodóvar.

O acidente, junto ao Nó de Almodôvar, no sentido Norte/Sul, obrigou ao corte do trânsito, circulando-se, neste momento, apenas por uma via.

O alerta foi dado pelas 12:00.

A circulação foi cortada para que um meio aéreo do INEM conseguisse chegar ao local e fazer o transporte dos feridos.

Os dois feridos graves foram transportados para o Hospital de Faro.

Segundo a página da Proteção Civil na Internet, estiveram no local dez operacionais, apoiados por seis viaturas.