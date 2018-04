A colisão de uma composição do Metro do Porto com um carro na zona de Gondomar, nesta sexta-feira, obrigou ao corte da circulação ferroviária, na sequência do descarrilamento do comboio, apurou a TVI junto de fonte do CDOS.

O alerta foi recebido às 07:24 para um abalroamento ferroviário na rua da Lourinhã e não há feridos a registar.

O INEM esteve no local, com uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), mas o condutor do carro recusou ser observado e transportado ao hospital, disse fonte do Instituto à TVI.

O acidente ocorreu entre as estações de Campainha e Rio Tinto, depois de o veículo ligeiro ter desrespeitado um sinal vermelho, sendo abalroado pela composição do metro, que circulava no sentido Fânzeres/Matosinhos e saiu dos carris.

Na altura do incidente havia muito nevoeiro, indicou o autarca de Gondomar, Marco Martins.

A circulação neste troço só pode ser feita através de autocarro, que vai ligar as estações Levada-Fânzeres.

A composição aguarda a chegada de uma viatura para ser recolocada nos carris, pelo que ainda não há previsão para a reabertura da circulação.

No local está a PSP, a Proteção Civil e o presidente da autarquia de Gondomar.