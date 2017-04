Daniel Horta Nova, ex-jornalista, caiu na rua em 2003. Durante cinco anos, foi mais um dos muitos sem-abrigo do país.

Cansado de uma realidade humilhante para milhares de portugueses, decidiu percorrer o país de bicicleta para fazer o retrato fiel de um mundo por vezes escondido da maior parte dos olhares. Ao longo de 2 meses, pedalou dois mil quilómetros, pelos 18 distritos do continente.

A TVI acompanhou Daniel nesta aventura que terminou em Lisboa, na Assembleia da República, com a entrega de um abaixo-assinado, com as propostas para sarar de vez uma ferida profunda na nossa sociedade.

O Estado que decidiu investir, em 2009, 75 milhões de euros para atacar este problema, cancelou o respectivo programa, em 2013, por falta de verba.

Atualmente, há nas ruas mais de 4 mil sem-abrigo, muitos sem esperança, carregados de vergonha e arrependimento. E, em muitos casos, sem capacidade para encontrar uma saída.

“O GRITO DA RUA” é uma grande reportagem do jornalista António Vieira, com imagem de Nelson Alves e edição de José Carlos Magalhães, para ver sábado e domingo, no Jornal das 8, em Repórter TVI.

Após a transmissão da reportagem, a TVI transmite uma entrevista exclusiva do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, sobre este tema. No domingo, marca também presença em estúdio, entre outros, quem intervém na rua, através do apoio social que presta.