José Sócrates saiu do DCIAP após seis horas de interrogatório. À saída do interrogatório, o ex-primeiro-ministro mostrou-se "espantado" com o que aconteceu em tribunal e afirmou mesmo que as "alegações são estapafúrdias".

LEIA TAMBÉM: MP deixa cair uma das suspeitas contra Sócrates

O antigo primeiro-ministro afirmou, à saída do interrogatório, que o Ministério Público tinha a última oportunidade para o confrontar com factos novos, mas que não conseguiu apresentar nenhuma prova.

Eu julguei que esta era a última oportunidade para o Ministério Público, finalmente, apresentar elementos de prova, elementos de facto, que pudessem sustentar as suas alegações. Fiquei espantadíssimo porque o Ministério Público não foi capaz de apresentar nada, a não ser uma escutazinha aqui e outra ali”.

Com esta "maratona" de interrogatórios na Operação Marquês na reta final do prazo para a conclusão do inquérito, têm crescido as dúvidas sobre se o Ministério Público terá a investigação completamente pronta até dia 17. Segundo apurou a TVI, este prazo deverá ser alargado mais uma ou duas semanas.

A inquirição de Sócrates surge após o empresário Carlos Santos Silva ter sido novamente interrogado, na passada sexta-feira, com a Procuradoria-Geral da República a divulgar que "estão, ainda, previstos interrogatórios de outros arguidos no decurso" da semana.

Com esta ‘maratona’ de interrogatórios na Operação Marquês na reta final do prazo para a conclusão do inquérito, têm crescido as dúvidas sobre se o MP terá a investigação completamente pronta até dia 17.

A "Operação Marquês", conta até ao momento, com 25 arguidos - 19 pessoas e seis empresas, quatro das quais do Grupo Lena.

Entre os arguidos estão Armando Vara, ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos e antigo ministro socialista, Carlos Santos Silva, empresário e amigo do ex-primeiro-ministro, Joaquim Barroca, empresário do grupo Lena, João Perna, antigo motorista de Sócrates, Paulo Lalanda de Castro, do grupo Octapharma, Henrique Granadeiro e Zeinal Bava, ex-administradores da PT, o advogado Gonçalo Trindade Ferreira e os empresários Diogo Gaspar Ferreira e Rui Mão de Ferro e o empresário luso-angolano Hélder Bataglia.