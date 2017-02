Uma relojoaria do centro comercial das Amoreiras, em Lisboa, foi assaltada, nesta segunda-feira, à mão armada, confirmou a TVI24 junto da Polícia de Segurança Pública.

Dois assaltantes entraram numa conhecida loja de relógios em plena luz do dia, concretizaram o roubo sob ameaça de arma e estão em fuga desde então.

O alerta foi recebido às 10:26 e no local, além da PSP, está já a Polícia Judiciária.

Não há feridos a registar, mas não foi possível apurar se no momento do assalto havia clientes no interior da loja. Também não foi possível confirmar se os assaltantes estavam encapuzados e qual o valor do material roubado.

Os assaltantes estão em fuga e a PSP está já no seu encalço.