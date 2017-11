Um caçador feriu-se este domingo com gravidade, no pescoço e na cabeça, com a sua própria arma, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

O alerta para o acidente, que ocorreu na zona de São Cosmado, no concelho de Armamar (distrito de Viseu), foi dado pelas 09:48, adiantou a mesma fonte.

Para o local foram mobilizados meios de socorro, envolvendo 15 elementos, cinco viaturas e um helicóptero do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), para transportar o ferido para o hospital de Vila Real.