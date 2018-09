Uma ameaça de bomba feita por telefone levou à evacuação da Junta de Freguesia de Benavente.

O edifício foi evacuado e no local estão meios da GNR, bombeiros e uma ambulância.

Inês Correia, presidente da Junta, afirmou que assim que a chamada foi recebida, a seguir à hora do almoço, os funcionários saíram de imediato do local e chamaram as autoridades, seguindo o protocolo existente para situações de emergência.

Militares da GNR criaram um perímetro de segurança, tendo, entretanto, chegado ao local uma equipa de inativação de explosivos.

Inês Correia, que falou à Lusa perto das 18:00, afirmou que nada de anormal antecedeu o telefonema, desconhecendo o que possa ter estado na sua origem.