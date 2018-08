Houve um acidente grave, cujas causas ainda são desconhecidas, mas que envolveu três viaturas ligeira e 10 pessoas, na virante entre Mira e Lagoa, distrito de Coimbra. A informação foi avançada à TVI24 por fonte dos Bombeiros Voluntários de Mira.

Às 12:00 o repórter da TVI, João Bizarro, já estava no local para nos dar conta que entre as dez vítimas estão, pelo menos duas crianças - possivelmente de seis e 10 anos - que acabaram por perder a vida.

O acidente ocorreu pelas 10:20.

O comandante dos bombeiros de Mira, Nuno Pedreiro, no local, disse aos jornalistas que "o primeiro alerta era sobre o despiste de um veículo com uma situação multivítimas. Ao chegar ao local confirmármos tratar-se de uma colisão frontal, entre dois veículos e um terceiro sem carta [porque não necessita], que se teria despistado fora da via."

Sobre as vítimas mortais, "são duas crianças, uma do sexo masculino outra do feminino, mas não consigo confirmar as idades", acrescentou o comandante assumido que "foi uma colisão muito violenta:"

"As duas crianças viajam com a mãe e com a avó na direção da praia de Mira", afirmou ainda Nuno Pedreiro.

Das restantes oito vítimas, "a mais idosa, provavelmente avó dos meninos, é considerada mais grave, as restantes vítimas ligeiras."