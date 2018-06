A queda de um palco, que estava a ser montado, provocou hoje três feridos, dois deles em estado grave, na Nazaré, no distrito de Leiria, disse à agência Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Fonte do CDOS de Leiria explicou que as vítimas são trabalhadores que estavam a montar o palco, quando as estruturas cederam.

Duas vítimas são consideradas feridos graves e estavam pelas 17:40 a ser retiradas para serem transportadas para a urgência do Hospital de Leiria.

Uma terceira sofreu ferimentos ligeiros e recusou ser transportada ao hospital, tendo sido apenas assistida no local.

O acidente de trabalho ocorreu às 16:50.

No local, estão 20 operacionais apoiados por oito veículos dos bombeiros da Nazaré, Polícia Marítima, PSP e Instituto Nacional de Emergência Médica, estando no local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Caldas da Rainha.