Duas pessoas ficaram feridas com gravidade, na sequência de uma colisão entre três veículos ligeiros, na zona da Pedralva, na Estrada Nacional 268, no concelho de Vila do Bispo, no Algarve, disse fonte da proteção Civil.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o acidente ocorreu por volta das 09:00, e envolveu três viaturas, tendo provocado ferimentos graves num homem e numa mulher, que foram transportados para o Hospital de Portimão.

O acidente, cujas causas são desconhecidas, está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 16 operacionais dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por seis viaturas.