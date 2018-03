Um incêndio deflagrou esta segunda-feira, no Canidelo, em Vila Nova de Gaia, num prédio de quatro andares, apurou a TVI junto de fonte do CDOS do Porto. As chamas levaram ao socorro de uma família que vivia no apartamento onde começou o incêndio.

Segundo a mesma fonte, duas pessoas foram assistidas no local por inalação de fumos. Segundo o que a TVI apurou no local, quatro pessoas foram retiradas do apartamento duplex pelos vizinhos. Os feridos são duas crianças e dois adultos que foram encaminhados para o Hospital Santos Silva.

Fonte dos bombeiros disse ainda à Lusa que o prédio foi evacuado.

Segundo uma testemunha no local, o incêndio terá começado quando foi acendido um isqueiro dentro de casa e se deu uma pequena explosão.

O alerta foi dado às 15:09, mas cerca de uma hora depois o incêndio foi dado como extinto.

As chamas deflagraram no primeiro andar do edifício habitacional.

No local, estiveram 24 elementos e nove viaturas.