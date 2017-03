Um morto e cinco feridos é o resultado de uma colisão entre dois veículos ligeiros ocorrida este domingo perto da aldeia de Baleizão, no concelho de Beja, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

O acidente ocorreu ao quilómetro 12,8 da Estrada Nacional 260, no primeiro cruzamento junto à aldeia de Baleizão, no sentido Beja-Serpa, e o alerta às autoridades foi dado às 08:52, explicaram as fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja e da GNR, referindo que um dos cinco feridos ficou em estado grave e os restantes quatro sofreram ferimentos ligeiros.

Segundo a fonte da GNR, a vítima mortal, um homem, de 71 anos, e um ferido grave, uma mulher, de 74 anos, eram os ocupantes de um dos veículos envolvidos na colisão, e os quatro feridos leves, sobre os quais não dispunha de informações, seguiam na outra viatura.

Os feridos foram transportados para o hospital de Beja e o corpo da vítima mortal para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Baixo Alentejo, situado naquela unidade hospitalar, precisou a fonte do CDOS, indicando que as operações de socorro envolveram um total 33 operacionais, 12 veículos e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

As operações de socorro envolveram veículos e operacionais dos bombeiros de Beja e Serpa e da GNR, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Beja, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moura e o helicóptero do INEM sediado em Évora.