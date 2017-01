A escola secundária do Fundão, distrito de Castelo Branco, foi esta manhã evacuada na sequência de uma ameaça de bomba, disse a subdiretora da instituição, Ana Raposo.

A ameaça surgiu via chamada telefónica e por isso foi acionado o plano de emergência da escola, pouco depois das 09:00.

No local, constatou a agência Lusa, estão vários estudantes no exterior do estabelecimento de ensino, assim como autoridades competentes.