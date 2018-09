O furacão Helene está a caminho dos Açores, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nesta terça-feira.

Existe a possibilidade do arquipélago dos Açores sofrer a influência desta tempestade a partir do fim do dia de sábado [15 de Setembro]", indica o IPMA, que fará uma nova atualização às 23 horas locais.

Às 09:00 locais de hoje, mais uma em Lisboa, o centro do furacão localizava-se a 2530 km a sul-sudoeste da região e estava classificado como furacão de categoria 2, com vento médio de 175 km/h. O furacão Helene deverá atingir o arquipélago no sábado embora com intensidade reduzida.