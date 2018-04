Uma embarcação de recreio com dois tripulantes naufragou ao final da manhã de hoje junto ao porto de Vila do Conde, sem causar feridos, informou em comunicado a Autoridade Marítima Nacional.

"A embarcação encontrava-se em atividade pesca lúdica e muito próxima da zona de rebentação, tendo sido arrastada pela força do mar contra o molhe norte do porto de Vila do Conde", lê-se no comunicado.

O alerta para a Capitania de Vila do Conde, distrito do Porto, foi dado cerca das 12:15.

No local estiveram duas equipas da polícia marítima e o Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), segundo a mesma fonte que acrescentou que os tripulantes foram recolhidos cerca das 12:50.