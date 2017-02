Um acidente esta manhã na A1, cerca das 11:30, ao quilómetro 48,7 [perto da zona de Aveiras], fez 21 feridos ligeiros e, para já, mais quatro em estado grave. A informação foi confirmada à TVI pelo major Gonçalves da GNR.

A viatura pesada de passageiros seguia no sentido sul-norte "ter-se-á despistado, mas ainda não podemos confirmar, transpôs o separador central e passou para o sentido norte-sul”.

Em direto no jornal das 12:00, o major Gonçalves da GNR, disse ainda tratar-se de uma equipa de andebol feminino. Segundo o site do jornal A Bola trata-se da equipa de seniores feminino do Passos Manuel que ia defrontar o Académico FC, no pavilhão Lima, no Porto, às 17:30.

O trânsito está condicionado nos dois sentidos. No sentido sul-norte pode circular-se pela berma. No sentido oposto pela via direita.

No local estarão perto de 30 viaturas e 80 operacionais, entre bombeiros, elementos da Brisa, GNR e outros meios.

A GNR sugere, como alternativas, para quem segue no sentido sul-norte, a saída no nós de Aveiras e continuação pelas EN3 e EN 365-2. Para quem viaja no sentido norte-sul, a opção é sair no nós do Cartaxo.