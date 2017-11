A Câmara Municipal de Évora está preocupada com os atos de vandalismo em edifícios públicos, incluindo monumentos, sobretudo no centro histórico da cidade, classificado como Património Mundial, que causam milhares de euros de prejuízo.

São situações preocupantes, sobretudo porque tendem a generalizar-se" , afirmou esta sexta-feira o presidente do município, Carlos Pinto de Sá, em declarações à agência Lusa.

O autarca indicou que a câmara já apresentou "dezenas de queixas contra desconhecidos", devido à inscrição de ´graffitis` e à destruição de sinalética, papeleiras e de parquímetros, por existir "prejuízo para o erário público".

Temos ações de vandalismo de diversos tipos como derrube e destruição de sinalética, contentores do lixo e de papeleiras e temos grafitagem de edifícios públicos, monumentos e, naturalmente, de edifícios privados, em particular no centro histórico", disse.