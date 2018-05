Um carro despistou-se, esta quinta-feira, na Avenida Diogo Leite, em Gaia, e caiu ao rio Douro, confirmou fonte da PSP à TVI.

O alerta foi dado às 14:25, confirmou a mesma fonte.

Fonte da equipa de salva vidas da Foz do Douro adiantou à TVI, sujeito a confirmação, haver o receio de que "estivessem três pessoas dentro de um Fiat Uno branco", o carro que terá caído às águas do Douro.

No entanto, fontes oficiais dos bombeiros, da PSP e da Marinha ainda desconhecem o número de ocupantes da viatura.

Uma equipa dos salvas-vidas da Foz do Douro foi a primeira a chegar ao local onde o carro caiu, "a cerca de 50 metros a jusante da zona do estaleiro".

No local, ao que a TVI apurou, estão mergulhadores dos Sapadores de Gaia, uma lancha da Polícia Marítima e outra do corpo de salva-vidas da Foz do Douro.