A Segunda Circular está cortada desde as 06:30 junto a Benfica, nos dois sentidos, devido ao despiste de um camião no sentido Sintra/Lisboa.

Do acidente resultou apenas um ferido, o condutor do veículo pesado, uma mulher que foi transportada ao hospital.

Temos a registar um ferido ligeiro que estava encarcerado e que foi levado para o Hospital de Santa Maria”, indicou Madail dos Santos, porta-voz da Divisão de Trânsito da PSP, no local.

O despiste do veículo pesado ocorreu cerca das 06:30 junto à Escola Superior de Comunicação Social, encontrando-se o camião a ocupar todas as vias do sentido Sintra/Lisboa e ainda o separador central, que foi parcialmente destruído.

Este camião derramou combustível para os dois sentidos, motivo pelo qual todas as vias tiveram de ser cortadas.

Do lado contrário, no sentido Lisboa/Sintra, um outro acidente envolveu dois camiões, que ainda se encontram no local.

A Segunda Circular está completamente cortada”, disse a mesma fonte.

Não há previsão de reabertura da Segunda Circular, encontrando-se o trânsito “muito difícil”, segundo a PSP.

A mesma fonte disse que a abertura da estrada vai “demorar algumas horas” uma vez que decorrem ainda trabalhos de limpeza das vias, para conter o derrame de combustível e só depois o camião será removido, numa operação que obriga ainda à intervenção de uma grua, explicou a PSP.

Além dos dois acidentes já mencionados, ocorreram mais dois na mesma zona, um em cada sentido, mas sem feridos a assinalar.