O ex-procurador do Ministério Público Orlando Figueira ficou apenas proibido de ausentar-se do país, determinou o juiz do processo "Operação Fizz", nesta terça-feira.

Orlando Figueira viu, assim, as medidas de coação atenuadas, estando agora livre para contactar qualquer pessoa, quando antes apenas podia fazê-lo com a advogada e os familiares diretos, pais e filhos.

Também o advogado Paulo Blanco viu cair a medida de coação de proibição de contactos.

Para o juiz já não subsiste o perigo de perturbação da prova, uma vez que, a 15 sessões do fim do julgamento, e todas as testemunhas arroladas pela acusação já foram ouvidas.

Isto não implicam qualquer juízo de valor relativamente à culpabilidade dos arguidos.

O processo "Operação Fizz", que tem ainda como arguido o engenheiro Armindo Pires, assenta na acusação de que Manuel Vicente corrompeu Orlando Figueira, com o pagamento de 760 mil euros, para que este arquivasse dois inquéritos, um deles o caso Portmill, relacionado com a aquisição de um imóvel de luxo no Estoril.

Manuel Vicente foi acusado de corrupção ativa, mas o seu processo foi separado da Operação Fizz no início do julgamento.