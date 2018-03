Seis pessoas desalojadas e dois feridos ligeiros é o balanço do mau tempo que se faz sentir no país, tendo sido registadas 773 ocorrências, disse fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), cerca das 00:00 de hoje.

“Continuamos a assistir a condições meteorológicas adversas, com vento forte, precipitação e agitação marítima. Desde as 00:00 de sexta-feira que temos registadas 773 ocorrências, sendo os distritos mais afetados Lisboa, Santarém, Castelo Branco e Setúbal”, disse à Lusa fonte do ANPC.