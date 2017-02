O Instituto da Segurança Social mandou encerrar esta sexta-feira o lar de Aveiro cujas más condições foram denunciadas pela TVI.

O ISS está no local para fazer uma fiscalização ao lar, antes do encerramento.

Os idosos serão transferidos para outras instituições ou serão levados por familiares.

A TVI testemunhou condições sub-humanas num lar de idosos em Aveiro. As imagens mostram os utentes, alguns acamados, confinados num espaço único, onde ficam durante todo o dia e dormem também.

As camas não são suficientes, há quem durma num vão de escadas e ali passe o dia inteiro.

As imagens mostram também casas de banho imundas e botijas de gás instaladas junto ao fogão. Um cenário de miséria humana, indiferente a quem por ali passa, como, por exemplo, o INEM, que quase "todos os dias" ali vai buscar um idoso e passa por "lixo, baldes cheios de fraldas, baldes com comida para os porcos, porque há porcos nas traseiras" do lar, denunciou um familiar.

O lar está ilegal e é já a terceira vez que o proprietário abre mais um espaço clandestino. Perante as câmaras da TVI, não teve receio em afirmar que vai continuar a fazê-lo, "uma quarta, uma quinta vez..."