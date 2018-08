O número de feridos do incêndio de Monchique, que já se estendeu a Silves, subiu para 36, sendo um deles grave.

Entre os feridos, há 19 bombeiros, todos com ferimentos leves, indicou a porta-voz da Proteção Civil, nesta quinta-feira, na última atualização do fogo que lavra há sete dias.

Também o número de deslocados subiu para 299, pessoas que estão espalhadas pelos vários espaços de acolhimento, entre as quais se encontram nove acamados.

Tal como no dia anterior, são esperadas reativações durante tarde, devido à intensidade do vento, ao contrário do que acontece durante o período da manhã, quando as condições meteorológicas são mais favoráveis. tendo, inclusive, chovido.

O perímetro do incêndio contabiliza já 100 km2, mas não existem frentes ativas e sim "pontos sensíveis", indicou Patrícia Gaspar. São estes a zona da Fóia, S. Marcos da Serra, S. Bartolomeu de Messines e Silves.

No combate às chamas estão, neste momento, 1400 operacionais, assistidos por 469 veículos terrestres e dois meios aéreos. Participa também nas operações um avião de vigilância do terreno, para melhor avaliar os tais pontos sensíveis de que a segundo comandante nacional deu conta.

Questionada sobre o comportamento da GNR, que tem forçado algumas pessoas a abandonarem as suas casas devido à proximidade do fogo, Patrícia Gaspar disse que o papel da GNR "é absolutamente crucial neste incêndio e na operação".

"Nada vale mais que uma vida humana. O que temos feito é antecipar ao máximo a retirada de pessoas tendo em conta a evolução do incêndio", afirmou a responsável, apelando às populações para que "entendam o papel" das autoridades.