Três praticantes de parapente caíram ao mar, esta segunda-feira, na praia do Meco, segundo fonte da Marinha disse à TVI24. São todos de nacionalidade austríaca e com cerca de 30 anos.

Um dos praticantes, que estava em paragem cardiorrespiratória, acabou por morrer, confirmou fonte da Marinha à TVI24.

Há ainda um homem e uma mulher desaparecidos.

Inicialmente, fonte da Marinha tinha dito que havia duas pessoas em paragem cardiorrespiratória na praia e uma terceira desaparecida mas já avistada no mar.

Segundo a mesma fonte, uma mulher que estava a praticar a descida de parapente na praia foi a primeira a cair no mar.

Os outros dois, que são do sexo masculino, também já tinham feito a mesma descida e encontravam-se na praia. Quando viram a colega a cair no mar, tentaram salvá-la, mas não conseguiram sair da água.

No local estão meios da Polícia Marítima, do Instituto de Socorro a Náufragos, com uma moto4, dos bombeiros de Sesimbra e do INEM.

Um helicóptero da Força Aérea também foi acionado para o local.

Para o local, está também a deslocar-se um psicólogo do INEM.