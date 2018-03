O trânsito na capital vai estar condicionado na sexta-feira e no sábado nas freguesias de Belém, Alcântara, Estrela, Misericórdia e Santa Maria Maior, devido à realização da meia maratona de Lisboa, informou a Câmara Municipal.

Numa nota enviada às redações, a autarquia dá conta que as diversas provas integradas na 28.ª edição desta prova vão provocar condicionamentos na "zona da Praça do Império, Avenida 24 de Julho, acessos à Ponte 25 de Abril e Cais do Sodré".

O município alerta que "dependendo das condições climatéricas, o percurso que inclui a Ponte 25 de Abril poderá ser alterado", o que já foi confirmado pela organização, mas, se isso acontecer, "atempadamente será dada nota".

O presidente do Maratona Clube de Portugal, Carlos Móia, observou hoje que a organização da meia maratona de Lisboa tem um "plano b" caso as condições climatéricas impossibilitem a passagem pela Ponte 25 de Abril, mas assinalou que, para já, "esse cenário está afastado".

Quanto ao trânsito, a Câmara de Lisboa refere que o arruamento sul da Praça do Império, paralelo à Avenida da Índia, que foi encerrado às 01:00 de hoje, vai permanecer fechado até às 15:00 de domingo.

No sábado, haverá corte do trânsito na Avenida da Índia, a partir das 09:30, entre a Praça D. Manuel I e a Estação de Belém, ficando impedido o acesso da Avenida da Índia à Avenida Brasília pelo Viaduto de Pedrouços.

"No sentido inverso, a ligação da Avenida Brasília à Avenida da Índia será permitida de forma condicionada em direção a Algés e à CRIL, ou Avenida Dom Vasco da Gama", e "a zona da Praça do Império ficará igualmente condicionada, com desvio de trânsito pelos arruamentos adjacentes", indica o município.

Neste caso, o "desvio de trânsito será realizado para a Avenida Dom Vasco da Gama, estando permitida a circulação na Rua de Pedrouços até à Rua Dom Lourenço de Almeida", sendo que "os condicionamentos serão mantidos durante cerca de duas horas", é referido.

"A partir das 10:00, a Avenida Brasília ficará condicionada à circulação, assim como os acessos ao viaduto de Alcântara, viaduto da Avenida Infante Santo e Estação Fluvial de Belém, até à passagem da prova", pelo que "o acesso à Vela Latina, Torre de Belém e Padrão dos Descobrimentos será efetuado pelo lado do Viaduto de Pedrouços", acrescenta a nota.

O município elenca que, a partir das 16:00, continuam "os condicionamentos na zona da Estação Fluvial de Belém, com condicionamento parcial da Avenida Brasília", mas serão "garantidos os acessos à estação e ao estacionamento em caso de necessidade absoluta".

"A partir das 23:00, devido às provas de domingo, é encerrado o trânsito na Avenida da Índia, no troço compreendido entre o Viaduto Metálico de Alcântara e a Avenida da Torre de Belém", pelo que "o trânsito deverá circular pela Avenida Brasília", aponta a nota.

Já no domingo, os "acessos à Ponte 25 de Abril ficarão encerrados ao trânsito" a partir das 09:15, hora em que também "serão efetuados os condicionamentos das vias na zona do percurso da prova", sendo porém "garantida a circulação no Cais do Sodré", diz a Câmara.

Também a "Avenida Infante Dom Henrique ficará condicionada junto ao Campo das Cebolas, passando a circulação a processar-se pela Rua do Arsenal", e a "Avenida da Índia manter-se-á condicionada até às 17:00".