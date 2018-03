O mau tempo já levou ao cancelamento de pelo menos 14 voos no Aeoroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira, o que significa que nenhum avião conseguiu hoje partir ou aterrar no Funchal.

Foram cancelados 7 voos nas partidas e 7 nas chegadas, segundo fonte do aeroporto disse à TVI.

Foram ainda desviados para o Porto Santo dois voos.

De acordo com a estação meteorológica que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem no aeroporto, foi registada pelas 06:10 horas desta manhã uma rajada de 106 quilómetros/hora.

No que concerne às estradas regionais, de acordo com informação da Direção Regional de Estradas, estão encerradas duas estradas e 12 estão "com o trânsito condicionado, na consequência da intempérie".

Fonte do Governo Regional, que tutela o Serviço Regional de Proteção Civil, remeteu "o ponto de situação para mais tarde".

A capitania do Porto do Funchal mantém avisos ativos para agitação marítima forte, vento forte e má visibilidade para a orla costeira do arquipélago, enquanto o IPMA estendeu o aviso laranja (o segundo mais grave) de vento para as zonas montanhosas até às 18:00 de hoje e para a costa sul até às 15:00.