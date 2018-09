Um acidente que envolveu quatro carros no IC19 provocou, este sábado à tarde, graves perturbações de trânsito entre Lisboa e Sintra, mas não provocou feridos. O alerta para a colisão, que aconteceu, no sentido Sintra-Lisboa, foi dado às 16:15, confirmou à TVI24 uma fonte dos Bombeiros Voluntários de Queluz.

Na sequência do acidente rapidamente se formaram grandes filas de trânsito. A situação agravou-se quando três viaturas que passavam no local no sentido contrário (Lisboa-Sintra) se envolveram em novo acidente e fizeram alastrar o congestionamento de trânsito aos dois sentidos de circulação.

Por volta das 17:30, ainda havia grandes dificuldades em circular na zona.