O Serviço Regional de Saúde da Madeira informou esta quarta-feira ter sido notificado um “caso provável” de sarampo, de uma cidadã do Reino Unido que está internada no hospital do Funchal com um “quadro clínico estável”.

O Instituto de Administração da Saúde refere em comunicado que o caso foi notificado hoje, tratando-se de uma mulher com 45 anos que não estava vacinada.

“Este é um caso importado que se encontra em investigação, não havendo ainda confirmação laboratorial pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge", pode ler-se no mesmo documento.

A mesma informação adianta que o Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM), “em articulação com as autoridades de saúde, está a implementar os procedimentos necessários, de acordo com as normativas em vigor” e que “todos os profissionais de saúde em contacto com a doente estão a ser acompanhados, designadamente a vacinação”.

A secretaria da Saúde lembra que “o sarampo é uma doença contagiosa, podendo provocar doença grave, principalmente em indivíduos não vacinados”.

A cobertura vacinal do sarampo na Madeira é de entre 97% e 99% nas idades de referência.

Tendo em conta que se têm verificado surtos de sarampo em alguns países europeus devido à existência de comunidades não vacinadas, o SESARAM reforça que a “vacinação é a principal medida de prevenção”, sendo gratuita e administrada em todos os centros de saúde da região.

A mesma nota refere que a vacinação é recomendada para crianças (aos 12 meses e aos 5 anos) e para os adultos nascidos a partir de 1970, sem história credível de sarampo e que em caso de dúvida, os utentes devem contactar o seu centro de saúde e/ou o seu médico assistente.