A grande maioria dos professores de Matemática A não conclui o programa previsto para o 10º ano. É o que revela um inquérito promovido pela Associação de Professores de Matemática: 88% dos docentes admitiram-no.

Dos 562 professores que responderam, 356 lecionaram o 10.º ano em 2015 – 2016 e destes 88% não concluíram a lecionação do programa nesse ano”

O objetivo do inquérito promovido pela associação foi avaliar a aplicação deste programa, homologado em 2014, lê-se ainda no comunicado.

A associação tem defendido que este programa é “extenso, incompatível com a carga horária atribuída e com um nível de abstração e formalização acima de qualquer outro programa internacional”.

Esta análise resultou das comparações que fez com programas usados nos EUA, França, Inglaterra e Singapura para o mesmo nível de ensino,

Entende ainda que o programa é também incompatível com o que está definido no documento para o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Para a associação, trata-se de uma questão grave, que urge resolução imediata.

O questionário esteve disponível online entre 22 de maio e 23 de junho, recolhendo respostas de todos os distritos do continente e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

"Cabe ao Ministério da Educação o apuramento urgente da situação em todas as escolas”, insta a associação, considerando indispensável que até 31 de julho sejam divulgadas as informações relativas ao exame de Matemática A a realizar no próximo ano letivo.