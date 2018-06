Um carro caiu hoje ao mar, na zona da Parede, em Cascais, depois de uma colisão entre dois veículos, confirmou fonte do CDOS de Lisboa à TVI24.

“As duas viaturas colidiram, tendo uma delas caído ao mar, ficando nas rochas. O acidente causou três feridos ligeiros que foram transportados a uma unidade hospitalar”, disse a mesma fonte.

O alerta foi dado às 8:08. O acidente aconteceu no sentido Cascais - Lisboa, na curva do hospital de Sant'Ana, estando a circulação a fazer-se de forma condicionada uma vez que foi cortada uma via em cada sentido.

Do acidente resultaram três feridos leves, um jovem e duas crianças, que já foram transportados para o hospital.

Segundo a Capitania de Cascais, o jovem de 20 anos que conduzia o carro que caiu ao mar foi transportado para o Hospital de Cascais. Já as duas crianças foram levadas ao hospital por precaução.

No local estiveram 17 operacionais apoiados por oito veículos.