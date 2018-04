Em atualização

Um acidente com um autocarro em Nisa, Portalegre, fez uma vítima mortal e dezenas de feridos. O alerta foi dado às 17:56 e o sinistro aconteceu no IP2, junto à freguesia de Arez e Amieira do Tejo.

O autocarro, que se despistou, encontra-se no meio das vias e o IP2 foi, entretanto, cortado ao trânsito.

Fonte da GNR precisou à Lusa que o despiste ocorreu no Itinerário Principal 2 (IP2), entre o nó de Arez e a Barragem do Fratelo.

Autoridades não avançam com um número oficial de feridos, nem vítimas mortais, porque "ainda está a ser feita a triagem".

No autocarro seguiam 48 passageiros e o motorista.

Segundo a página da Proteção Civil, no local estão 100 homens, apoiados por 41 viaturas e um meio aéreo.

Segundo a Rádio de Portalegre há um morto e, pelo menos, 15 feridos. Trata-se de um autocarro de jovens finalistas que viriam de Espanha e seguiam para a Covilhã.