A mãe que afogou as filhas em Caxias foi condenada a 25 anos de prisão efetiva esta quarta-feira. O caso remonta a 15 de fevereiro do ano passado. As crianças tinham 19 meses e quatro anos.

A arguida, que se encontrava em prisão preventiva desde 17 de de fevereiro de 2016, estava acusada de homicídio qualificado pelo Ministério Público.

Na leitura da sentença, o coletivo de três juízas do Tribunal de Cascais considerou que Sónia Lima "entrou com as filhas no mar com o propósito de lhes tirar a vida".

"A arguida agiu de forma livre, deliberada e conscientemente, com o propósito concretizado de tirar a vida às suas filhas. […] Sabia que era uma conduta punível por lei", afirmou a presidente do coletivo.

O corpo da criança de 19 meses foi encontrado no dia do desaparecimento, enquanto o da sua irmã de quatro anos esteve desaparecido durante sete dias, até que foi encontrado na praia de Caxias, em Oeiras.