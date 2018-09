Uma professora que estava desaparecida desde sábado no Montijo, no distrito de Setúbal, foi encontrada morta. Fonte da Polícia Judiciária (PJ) confirmou à TVI que a filha e o genro da vítima foram detidos, por "fortes indícios da prática dos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver".

O corpo foi encontrado na noite de quinta-feira no concelho do Montijo. Estava carbonizado.

A filha, de 23 anos, e o genro, de 27, que residiam com a professora, "na sequência de inúmeras desavenças, delinearam um plano, executado conjuntamente, para lhe tirar a vida", segundo explicou a PJ em comunicado.

No passado dia 1 do corrente, pela hora do jantar, usando fármacos, colocaram-na na impossibilidade de resistir, agrediram-na violentamente no crânio com um objecto contundente, colocaram-na na bagageira de uma viatura e transportaram-na para a zona de Pegões, onde, com recurso a um acelerante, lhe pegaram fogo. O corpo foi localizado, completamente carbonizado, no passado dia 5 do corrente, à noite."