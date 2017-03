A Polícia Judiciária (PJ) está, nesta terça-feira, a realizar buscas nas instalações da Ordem dos Enfermeiros, para "recolha de prova" relacionada com uma queixa efetuada pela bastonária da classe, confirmou à agência Lusa fonte da investigação.

A notícia sobre as buscas foi avançada pela SIC que indica que estas diligências resultam de uma denúncia da bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, sobre alegadas irregularidades financeiras no seio da instituição.

Em fevereiro, a imprensa noticiou que a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, instaurou processos disciplinares contra a sua vice-presidente, Graça Machado, e contra José Lopes, diretor financeiro.

A Graça Machado são imputados factos como acumulação ilegal de ordenados (da Ordem dos Enfermeiros e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo), despesas sem justificação e uma "cunha", enquanto José Lopes é acusado de ter alterado o sistema informático que controla as horas de trabalho, de não ter pago o IMI de vários imóveis que são propriedade da Ordem e de ter metido uma "cunha", de acordo com o Diário de Notícias.

Posteriormente, segundo noticiou a TVI, o diretor financeiro e a vice-presidente, ambos suspensos de funções, acusaram a bastonária de várias irregularidades relacionadas com o preenchimento de despesas e com a reestruturação dos serviços jurídicos, alegadamente em interesse próprio.